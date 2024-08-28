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В США испугались провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования

Defense News: преимущество США в космосе может сократиться из-за нехватки денег

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Космические силы США в ближайшие годы могут почувствовать нехватку финансирования, что может стать причиной сокращения конкурентного преимущества. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

«Мы по максимуму исчерпываем все свои средства и видим неизменный бюджет министерства обороны», — рассказал изданию генерал Космических сил Майкл Гетлейн.

Он обратил внимание, что такое положение вещей «должно измениться». Гетлейн предупредил, что, если американские власти не увеличат инвестиции в эту сферу, то преимущество США в космическом пространстве сократится.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, спрогнозировал, что бюджет Космических сил США в скором времени «придется удвоить или даже утроить», чтобы финансировать то, что необходимо.

До этого стало известно, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в стране будет создана Национальная гвардия Космических сил.

Ранее Британия анонсировала строительство радиолокационной станции для наблюдения за РФ и КНР.

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