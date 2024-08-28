Несколько сел в Крыму остались без электроснабжения

Алушта и несколько сел в Крыму остались без света из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Крымэнерго».

Согласно сообщению, аварийное отключение электричества также произошло в населенных пунктах Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка.

«Работает аварийная бригада» , — уточнили в «Крымэнерго».

Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.

27 августа первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин сообщал, что свыше 5,7 тысяч человек в курортной Евпатории остались без электричества в связи с технологическим нарушением в сетях «Крымэнерго».

22 августа также сообщалось о частичном отключении электроснабжения в ряде населенных пунктов Крыма. Причиной послужило технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Из-за него свет пропал в некоторых домах в городах Алушта и Саки.

Ранее в Приморском крае произошло массовое отключение света.