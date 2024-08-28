В Подмосковье врачи спасли двухлетнюю девочку с пятью бусинами в носу

Девочка из Подмосковья попала в больницу после того, как взяла в руки бусины. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в Пушкино. Во время игры двухлетний ребенок засунул себе в нос бусину. Однако во время осмотра выяснилось, что таких инородных предметов в органе было пять.

«Специалисты достали их с помощью крючка и аспиратора. Все закончилось благополучно», – поделились в ведомстве.

В минздраве напомнили о том, что не стоит оставлять детей с мелкими предметами.

Как сообщает Mk.ru, изначально с помощью крючка медики извлекли самую крупную бусину, но после этого заметили, что в носу у девочки что-то блеснуло. Только после этого пациентка призналась, что внутри находятся еще четыре предмета. Специалисты воспользовались аспиратором и извлекли их.

Во время манипуляций анестезия не применялась. Ребенок вел себя спокойно и почти не плакал. Спустя несколько минут после извлечения бусин ребенка отпустили домой.

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