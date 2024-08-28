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Российскую авиакомпанию проверят после слухов об экономии топлива

Ространснадзор проверит «Победу» после слухов об экономии топлива

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РИА «Новости»

Ространснадзор проверит лоукостер «Победа» на соблюдение требований безопасности полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что руководство лоукостера заставляет пилотов летать с меньшим количеством топлива, чем положено. Канал сослался на заявление анонимного сотрудника компании, который рассказал, что для получения премии летчики должны сильно экономить.

По словам пилота, летчики делают расчеты по самым коротким схемам, но совершать полеты по ним не всегда получается. При этом попросить дополнительное топливо они якобы не могут, так как за подобные просьбы руководство компании осуществляет «жесткий прессинг», утверждает сотрудник.

До этого авиационная администрация Казахстана сообщила, что намерена провести проверку столичного аэропорта, где участились случаи повреждения воздушных судов обслуживающим персоналом.

Ранее в Свердловской области искали самолет, круживший над «Уралвагонзаводом».

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