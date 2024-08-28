Пожар в Ростовской области локализовали на 1 тыс. квадратных метров

Пожарные Ростовской области локализовали возгорание в Аксайском районе. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар начался днем 28 августа — в регионе загорелись сухая трава и камыш, после чего пламя распространилось на большую территорию. Огонь тушили 20 спасателей при поддержке пяти пожарных расчетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Тем временем в Крыму продолжается пожар в районе плато Тепе-Оба, который начался 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. В среду пожар локализовали. Причиной его возникновения называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области, где мужчина устроил пожар в автосалоне и сжег машины на 6 млн рублей.