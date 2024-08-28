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Россиянка пыталась найти наркотики и была изнасилована полицейским

В Астраханской области полицейского подозревают в изнасиловании задержанной

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Depositphotos

Полицейского из Астраханской области подозревают в изнасиловании задержанной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел недалеко от поселка Садовый Приволжского района области. По версии следствия, россиянка искала закладку с запрещенными веществами. В этот момент ее заметили сотрудники полиции.

Женщину задержали. В результате один из сотрудников МВД изнасиловал ее. Где в этот момент находились остальные, не уточняется.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигурантами еще одного дела стали коллеги мужчины, в действиях которых усмотрели признаки превышения должностных полномочий.

На данный момент полицейский находится под стражей. Расследование продолжается.

До этого в Москве отца и приемного сына задержали за приставания к несовершеннолетней родственнице. Изначально следствие было сосредоточено на главе семьи, который, по данным правоохранителей, домогался девушку, когда мать уходила на вечерние смены. Позже выяснилось, что к подростку приставал родной брат, позже он изнасиловал родственницу.

Ранее на Урале правоохранители отпустили мужчину, который пытался изнасиловать школьницу.

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