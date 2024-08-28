Почти 20 человек отравились едой в череповецком кафе

В Череповце закрыли кафе после массового отравления посетителей, сообщает Роспотребнадзор Вологодской области.

По данным ведомства, с симптомами острых кишечных инфекций к врачам обратились 17 взрослых и один ребенок. Как выяснилось, все они употребляли готовую пищевую продукцию в кофейне Camon Cafe на Советском проспекте. После многочисленных случаев отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

«У заболевших установлен диагноз «сальмонеллез». Ситуация находится на контроле Управления», — отметили в Роспотребнадзоре.

В соцсетях заведения подтвердили факт случившегося и принесли извинения пострадавшим.

«По нашей информации на эту минуту, вопреки слухам, госпитализировано 15 человек. Вчера весь день в кафе работали надзорные органы, начато расследование. До появления его результатов, мы воздержимся от каких-либо выводов. Мы приостанавливаем свою деятельность до выяснения причин», — говорится в публикации.

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