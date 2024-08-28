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В Екатеринбурге молодой человек упал на рельсы

В Екатеринбурге на пути метро упал мужчина

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Shutterstock

В Екатеринбурге мужчина оказался на рельсах метро. Об этом сообщает Telegram-канал местного метрополитена.

Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года». Один из пассажиров упал на пути, спасти его не удалось.

Как сообщают представители метрополитена со ссылкой на Ura.ru, пострадавшего убрали с рельсов. Им оказался 26-летний местный житель, который работал в одном из гипермаркетов города. По словам матери молодого человека, он ушел из дома в 12:00, о планах на день не рассказывал.

Из-за произошедшего на участке между станцией и «Проспектом Космонавтов» закрыли движение поездов, но вскоре его восстановили.

До этого в Петербурге, на станции «Площадь Ленина», человек упал на рельсы. Мужчина выжил, его передали медикам.

Во время аварии пассажиров поезда попросили покинуть салон. Инцидент также повлек за собой задержку поездов на нескольких отрезках красной ветки, но вскоре движение удалось наладить.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути.

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