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Россиянину заблокировали банковские счета за надпись на заборе

Суд арестовал счета россиянина за надпись на заборе в поддержку «Азова»

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Shutterstock

Суд арестовал банковские счета россиянина, который оставил на заборе хвалебную надпись в адрес украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, в марте прошлого года мужчина написал краской на заборе текст, восхваляющий «Азов», и нарисовал символику этой группировки. Действие было совершено из-за «неприязненного отношения к проводимой внешней политике России».

Следователь предложил арестовать банковские счета правонарушителя, чтобы обеспечить сохранность денежных средств для последующей выплаты штрафа, которым наказывается совершенное обвиняемым преступное деяние. Суд принял доводы следователя и удовлетворил ходатайство. Сумма, на которую был оштрафован россиянин, не называется.

23 июля в Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Ивану Черненко за участие в военизированном националистическом объединении «Азов». Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Дмытрыка к пожизненному сроку.

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