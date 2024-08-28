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Россиянин день проработал в турфирме и ограбил ее в конце дня

Baza: в Москве мужчина притворился работником турфирмы и ограбил ее

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Телеграм-канал «Baza»

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как посетил турфирму в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянин пришел в организацию и представился новым сотрудником. Он весь день работал в турфирме и после закрытия вскрыл ножницами шкаф, где нашел 300 тысяч рублей. Эту сумму он забрал с собой.

Правоохранители оперативно задержали россиянина в Подмосковье. Известно, что часть денег он уже потратил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже.

До этого в Москве мужчину осудили за кражу у банков более 168 миллионов рублей. По версии следствия, вместе с соучастниками он применил программное обеспечение и с его помощью похищал деньги.

Преступление было совершено в 2017 году, но россиянину удалось скрыться. Только в 2022 году его нашли и возобновили процесс. В результате фигуранта уголовного дела приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее двое россиян украли двухтонный металлический забор с территории больницы.

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