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Участника СВО, который не вернулся на фронт из-за недолеченной ноги, отправили в колонию

Суд в Приморье лишил свободы мобилизованного, который покинул часть для лечения

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Anelo/Shutterstock

В Уссурийске лишили свободы участника СВО, который отказался вернуться на фронт из-за проблем с ногой. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, местного жителя Максима А. мобилизовали в октябре 2022-го, спустя какое-то время у него заболела и начала синеть нога. Мужчина жаловался на проблемы со здоровьем, но военно-врачебную комиссию собрали для него лишь в августе прошлого года. Медики осмотрели мобилизованного, но вновь признали его годным к военной службе и поставили категорию «А».

Командир части приказал Максим убыть обратно в зону СВО, но тот решил вылечить ногу и за свои деньги сделал УЗИ артерий нижних конечностей в частной клинике, где у него обнаружили тромбы. В то же время на мужчину завели уголовное дело о неисполнении приказа. Оно не было прекращено, даже когда в медчасти признали пострадавшего «ограниченно годным».

Судья Уссурийского гарнизонного военного суда посчитал, что Максим, несмотря на боли в ноге, имел возможность выполнить приказ в срок. В итоге мужчину приговорили к лишению свободы на срок два года шесть месяцев, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Ранее военный сбежал на костылях из ростовской больницы за день до выписки.

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