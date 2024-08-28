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Жителей Краснодарского края предупредили об опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 28 и 29 августа

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Depositphotos

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

Уточняется, что чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается 28 и 29 августа местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани, исключая город Краснодар.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили в МЧС.

26 августа в Крыму пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма.

25 августа в Крыму сотрудники МЧС помогли добраться до берега женщине и ребенку на сапборде. Инцидент произошел в Евпатории. Женщина с девочкой отправились на водную прогулку, но не смогли справиться с ветром и волнами, их отнесло от набережной. В этот момент их заметили спасатели, патрулировавшие акваторию. К ним выслали катер и доставили на берег, медицинская помощь не понадобилась.

Ранее на Кубани пропавшая во время шторма женщина приплыла обратно через 3,5 часа.

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