Власти Таджикистана решили бороться с колдовством

МВД Таджикистана для борьбы с мошенниками, выдающими себя за гадалок, колдунов, лекарей и знахарей, будет приглашать в отделы их клиентов для занесения в базу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все граждане, которые обращаются к гадалкам и колдунам, будут приглашаться в подразделения, где будут составляться материалы с фотографиями этих клиентов и помещаться в базу данных МВД.

В ведомстве сообщили, что только за последний месяц в Таджикистане выявили около 150 человек, которые обманывали людей, уверяя их в том, что обладают сверхъестественными способностями.

В ходе профилактических мероприятий установили, что, несмотря на предупреждения, граждане продолжают верить мошенникам и платить им деньги.

В апреле в МВД Таджикистана сообщили, что власти страны планируют наказывать за мошенничество и обман людей под видом целителей, гадалок, колдунов и изготовителей талисманов путем привлечения к принудительному труду на срок до шести месяцев.

В полиции уточнили, что планируется внести поправки в уголовное и административное законодательство. Кроме этого, в республике ведутся профилактические мероприятия для выявления лиц, которые выдают себя за магов и экстрасенсов, сведения о них будут заносить в «единый реестр».

Ранее в Госдуме призвали приравнять гадалок к предпринимателям и наказать за мошенничество.