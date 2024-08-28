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Сотни «наркотических» секс-игрушек обнаружили в квартире жителей Подмосковья

РЕН ТВ: в подмосковной квартире нашли сотни секс-игрушек, начиненных веществами

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Global Look Press

В Подмосковье полицейские нашли в квартире местных жителей сотни фаллоимитаторов, начиненных веществами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 27 августа в городе Химки. Полицейские пришли с проверкой в квартиру на улице 9 Мая, где могли находиться наркодилеры, и обнаружили там сотни секс-игрушек, начиненных подозрительными веществами. Стражи порядка задержали двух мужчин и женщину в возрасте от 27 до 33 лет.

Полицейские нашли около 200 фаллоимитаторов с «начинкой», а также весы и около 80 свертков с неизвестным содержимым, промаркированных разноцветной изолентой. Предварительно, запрещенные вещества могли упаковывать в секс-игрушки с помощью специальных форм и материалов. Задержанных доставили в отдел для разбирательства.

Ранее в Москве друзья во время ссоры избили своего товарища фаллоимитатором.

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