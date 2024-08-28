Неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье

В Подмосковье мальчик, игравший в мяч, подвергся обстрелу. Об этом сообщает Telegram-канал «Бутово Парк 2».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 августа на футбольной площадке во дворе школы №2 в поселке Дрожжино. Мать мальчика рассказала, что тот играл там в мяч в одиночестве, когда ему внезапно прострелили руку из пневматического оружия.

«Сын, который был на поле, схватился за плечо и выбежал к нам. Я не сразу поняла, что вообще произошло. Потом увидели кровь, и позже увидели, что на вылет», — рассказала женщина, передает «Бутово Парк 2».

Мать ребенка сообщила, что тот не сразу почувствовал боль, так как находился в шоке. Предположительно, стрелять могли из окна дома №7к2 на Новом шоссе. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются, данных о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее мужчина выстрелил в глаз мальчику на детской площадке в Ленобласти.