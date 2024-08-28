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На Урале мужчина с ножом и ложкой ворвался в наркологическую больницу

В Челябинске мужчина с ложкой и ножом ворвался в наркологическую больницу

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ВАРЯГ технологии безопасности/VK

В Челябинске местный житель напугал посетителей наркологической больницы, когда внезапно ворвался туда с ножом и ложкой. Об этом сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Варяг».

По словам очевидцев, все произошло в специализированном медицинском учреждении на Рождественской улице. В приемный покой прошел мужчина с признаками невменяемости, в руках у него были нож и ложка. Группа быстрого реагирования оперативно прибыла по вызову работников больницы и обезвредила хулигана. После этого нарушителя передали сотрудникам полиции.

До этого в Челябинске две пьяные женщины напали во дворе на мать с младенцем в коляске. Пока обидчицы избивали россиянку, ребенок выпал из люльки на асфальт. Досталось и двухлетнему сыну потерпевшей, который во время потасовки стоял рядом с матерью.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по женщине и ее трехлетней дочери на детской площадке.

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