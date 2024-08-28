Казахстанские школьники застряли в России

Группа школьников из Алма-Аты застряла в России во время поездки в Санкт-Петербург из-за возникших проблем с авиабилетами. Об этом сообщает «Казахстанская правда» со ссылкой на директора лагеря «Романтик» Александра Шевченко.

По словам мужчины, поездка была запланирована еще в начале лета. Группа планировала долететь до Санкт-Петербурга через Москву, чтобы сэкономить таким образом на билетах, отметил Шевченко.

«На паспортном контроле в Шереметьево нас задержали представители пограничной службы соседней страны. Тщательный досмотр личных вещей привел к тому, что к гейту мы подошли за 20 минут до вылета самолета в Санкт-Петербург, и группу не пустили на рейс», — рассказал директор лагеря.

Шевченко добавил, что после этого группа узнала, что их обратные билеты из Санкт-Петербурга также аннулировали. Для решения ситуации с ними связались представители управления образования города Алма-Аты, Комитета по охране прав детей министерства просвещения Казахстана, а также уполномоченный по правам ребенка в республике Динара Закиева.

Школьники доехали до Санкт-Петербурга с помощью такси. На текущий момент они посетили уже несколько экскурсий. Закиева пообещала решить вопрос с обратными билетами. Группа должна вернуться домой 31 августа.

До этого туристы из России не могли вылететь в Москву из египетской Хургады. При этом напитки и еду им не предоставили.

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