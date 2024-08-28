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В Совфеде заявили, что РФ не будет «рубить сплеча» при совершенствовании законов для мигрантов

Косачев: РФ не будет «рубить сплеча» при совершенствовании миграционных законов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия не будет «рубить сплеча» при совершенствовании миграционного законодательства, но защитит собственных граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с участниками проекта «Интерновости», передает ТАСС.

Он заверил, что власти РФ никогда не примут решения, которые будут дискриминационными по отношению к гражданам других стран, которые прибыли в Россию в качестве мигрантов.

Сенатор отметил, что сейчас в российском обществе и профильных ведомствах активно ведутся дискуссии на данную тему. Он назвал миграционное законодательство одним из самых горячих вопросов в современной России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что на рассмотрении палаты находятся 28 законопроектов по теме миграционной политики, шесть из них уже внесли в ГД в августе.

До этого в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам переезжать в РФ с семьями. Законопроект предполагает запрет на въезд в страну иностранцам, если они являются родственниками работающих в России. Это касается низкоквалифицированных специалистов, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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