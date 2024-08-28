Парижская прокуратура вечером выпустит заявление по делу Дурова

Парижская прокуратура вечером 28 августа выпустит заявление по делу основателя Telegram Павла Дурова. Об этом представитель ведомства рассказал ТАСС.

«Прокуратура проинформирует о продолжении процедуры, вероятно, в конце дня», — рассказали в прокуратуре, уточнив, что заявление выпустят в форме коммюнике.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

28 августа газета Politico сообщила, что в розыск объявлен брат Дурова Николай. По данным издания, французские власти выдали ордера на арест братьев 25 марта 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы». В прокуратуре Франции отказались комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, какой статус может получить Дуров в случае, если получит срок.