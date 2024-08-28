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Росздравнадзор проверит информацию о камерах в кабинете гинеколога

Росздравнадзор: проверим данные о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) проведет проверку после сообщений о камерах в кабинете гинеколога в больнице Уфы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту», — говорится в сообщении.

26 августа появилась информация, что в кабинетах 21-й больницы Уфы, в том числе гинекологическом, установлены камеры.

По словам пациенток, устройство установили напротив смотрового кресла. Помимо этого, перед приемом россиянок попросили подписать документ, в котором они дают согласие на съемку.

В медучреждении прокомментировали ситуацию, главврач подтвердил наличие подобной бумаги. По его словам, эти и другие камеры на территории больницы установлены в соответствии с постановлением правительства, связанным с «антитеррористической защищенностью объектов».

Ранее родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря на Урале.

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