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Россиян предупредили об опасности сочетания БАДов и лекарств

Химик Дорохов: БАДы может быть опасно сочетать с лекарствами

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БАДы лучше принимать только после консультации с врачом, потому что их неправильное сочетание с лекарствами может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Об этом Life рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

По его словам, БАДы могут изменить скорость и степень всасывания лекарств, их распределение в тканях, выведение из организма и не только.

«Наиболее частые примеры взаимодействия БАДов и лекарств — сочетание витамина К и антикоагулянтов, омега-3 жирных кислот и антигипертензивных препаратов, женьшеня и антидиабетических препаратов, а также зверобоя и антидепрессантов», — уточнил Дорохов.

Эксперт отметил, что перед приемом добавок важно изучить их возможное взаимодействие с другими препаратами, а также узнать о неблагоприятных эффектах.

Заслуженный врач России Александр Мясников до этого говорил, что ситуация с биологически активными добавками остается неблагополучной в разных странах, поэтому специалисты регулярно проводят исследования и тестирования продукции. Многие из таких БАДов – это только товар для бизнеса, но встречаются и такие, которые действительно приносят пользу здоровью, отметил он.

Ранее в Госдуме призвали запретить свободную торговлю БАДами.

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