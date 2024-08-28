Прокуратура Франции отказалась комментировать ситуацию с ордером на арест брата Дурова

Прокуратура Франции отказывается давать комментарии на тему выдачи ордера на арест брата основателя Telegram Павла Дурова Николая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что такое решение ведомство приняло с целью сохранить «тайну следствия».

О том, что Николая Дурова объявили в розыск, 28 августа сообщила газета Politico. По данным издания, французские власти выдали ордера на арест братьев 25 марта 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Ранее в Telegram предупредили о возможной проблеме с обновлением мессенджера после ареста Дурова.