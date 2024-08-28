Россиянам рассказали, что полезнее – лаваш или хлеб

Лаваш, по мнению многих, полезнее хлеба – некоторые специалисты считают, что это действительно так, особенно если речь идет о пышном белом хлебе. Состав у него минимальный при высокой плотности, из-за чего много съесть не получится – это делает лаваш на 20-30% лучше для здоровья, чем хлеб, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Включая в рацион лаваш, человек снижает количество потребляемых быстрых углеводов, так как в него, как правило, заворачивают начинки, из-за чего он быстрее утоляет голод.

Однако с этим согласны не все эксперты – некоторые из них считают, что лаваш не менее вреден, чем обычный хлеб, так как в основе продукта – крахмал – диетологи называют его скрытым сахаром. Поэтому, по их мнению, предпочтительнее заменять мучное хлебцами или нори. А если без хлеба не обойтись, то лучше выбирать цельнозерновой или ржаной, а не белый, так как в нем больше клетчатки и белка.

До этого эндокринологи рассказали, что в лаваше содержится пшеничная мука, которая является «быстрым» углеводом – из-за этого продукт имеет высокий гликемический индекс, поэтому им не стоит злоупотреблять. Его потребление следует ограничить страдающим сахарным диабетом и людям с лишним весом.

Диетолог ранее рассказала, можно ли желающим похудеть есть хлеб.