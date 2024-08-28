В Омске мать и отец прятали ребенка в погребе от сотрудников опеки

В Омской области лишенные родительских прав отец и мать прятали сына в погреб, чтобы не отдавать опеке. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

Семейную пару из Омска лишили родительских прав на 13-летнего сына в начале августа, мальчика было необходимо передать органам опеки. Решение суда исполняли судебные приставы, представители ведомства направились в частный дом, где проживает семья.

Глава семейства отказался пускать сотрудников в дом, отец около двух часов не открывал им входную дверь. Попав в помещение приставы не сразу нашли несовершеннолетнего, выяснилось, что мать спрятала его в погребе. Ребенок находится в благоприятных условиях под защитой государства.

До этого сообщалось, что в Новосибирске приставы задержали мать, которая отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы приехали в дом, где проживала женщина, она попросила дать ей время, чтобы привести себя в порядок и ушла в соседнюю комнату. Россиянка попыталась покинуть дом через потайную дверь, которая была прикрыта ковром, на улице ее встретил и задержал судебный пристав.

Ранее в Оренбургской области школьник пришел в опеку и попросился в детский дом.