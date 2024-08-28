Стало известно, как могут поощрить осужденных, помогавших сотрудникам ИК-19

Осужденных, помогавших сотрудникам ИК-19 во время захвата колонии, могут поощрить. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

В качестве поощрения за помощь арестантам могут позволить чаще получать передачи и более частые свидания. Кроме того, не исключено, что в личные дела осужденных внесут благодарность, что может положительно повлиять при рассмотрении, к примеру, УДО, добавил собеседник.

До этого сообщалось, что руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) приняло решение поощрить осужденных исправительной колонии №19 в Волгоградской области, оказавших помощь сотрудникам ИК и другим осужденным.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщила ФСИН.

Ранее мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление.