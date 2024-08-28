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В сибирском городе неизвестные вывели мужчину из подъезда и увезли на авто

В Новосибирске неизвестные похитили мужчину и увезли его на машине

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Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске жители одного из домов в Кировском районе обеспокоились пропажей соседа, которого забрали неизвестные. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Все произошло поздно вечером 27 августа в доме 4 по улице Виктора Уса. Судя по кадрам с придомовой камеры, трое неизвестных вывели под руки молодого человека из подъезда, после чего силой усадили его в авто и скрылись.

Комментарии правоохранителей по факту опубликованного ролика отсутствуют.

До этого в Батайске трое мужчин похитили подростка и требовали у его родных 250 тысяч рублей. Злоумышленники насильно усадили в машину 17-летнего юношу, после чего вывезли его за город и связались с его семьей для получения выкупа. Родственники собрали требуемую сумму и передали ее похитителям, после чего юношу отпустили. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам.

Ранее во Владимирской области похитили и подожгли подростка.

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