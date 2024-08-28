«Самая бережливая» японка купила три дома к 34 годам, тратя в день не более $1,4

Японка тратила на еду не более $1,4 в день и сумела накопить на три дома к 34 годам. Ее историю рассказывает South China Morning Post.

Саки Тамогами, которая известна в Японии как «самая бережливая женщина», рассказала, что в юности поставила перед собой цель — обзавестись тремя домами к 34 годам. Она говорит, что сумела ее достичь, так как никогда не покупала ничего без скидки, готовила всю еду дома и тратила на один прием пищи не более 50 иен (около 30 рублей). В основном Саки питалась тостами и лапшой удон с редисом, но иногда позволяла себе хлеб с джемом или кусочек лосося с рисом. Она также не покупала посуду и ела прямо из кастрюли, чтобы сэкономить еще больше.

В 19 лет японка перестала покупать новую одежду, предпочитая пользоваться вещами, доставшимися от родственников, а необходимую мебель находила на свалках. Она не стриглась у парикмахера и продавала волосы, когда они отрастали, что частично покрывало ее расходы на жизнь. По словам Саки, в экономии денег она находит успокоение и уверенность, получая удовольствие от наблюдения за тем, как растут ее сбережения.

Благодаря своему образу жизни японка купила первый дом в возрасте 27 лет и сдавала его, используя доход от аренды для погашения ипотеки. Второй дом Саки приобрела уже через два года, в 2019 году наконец исполнила свою мечту, купив третий дом. Сейчас, несмотря на обретенную финансовую свободу, Тамогами продолжает тратить мало и собирается приобрести еще больше недвижимости.

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