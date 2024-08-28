Украинская разведка угрозами заставила россиянку сделать взрывчатку

Художнице из Самары Ирине Измайловой предъявили обвинение в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал адвокат Евгения Рыжкова.

По словам юриста, в 2022 году Измайлова проводила отпуск в Кишиневе, где познакомилась с представителями разведки Украины. С помощью угроз в адрес родственников художницы, которые проживают на Украине, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества. Измайлова выполнила их требование, однако после этого одумалась и уничтожила взрывчатку, сообщила Рыжкова.

В августе 2023 года во время обысков у Измайловой дома нашли на столе 0,25 грамма взрывчатого вещества. Женщина признала вину, но позже против нее возбудили дело о госизмене, после чего она изменила свою позицию и стала настаивать на своей невиновности. Ей грозит до 25 лет заключения.

28 августа сообщалось, что бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в том, что они оказывали содействие террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины.

Накануне Верховный Суд Республики Крым приговорил 26-летнего жителя Томской области к 13 годам колонии по уголовному делу о государственной измене (по ст. 275 УК РФ).

Ранее суд приговорил крымчанина к 13 годам колонии за госизмену.