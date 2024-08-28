В Ассоциации НОМ заявили о готовности системы общественного наблюдения к выборам

В регионах созданы все условия для обеспечения полноценной и многоформатной среды общественного контроля на выборах. Об этом на заседании региональных Общественных штабов по наблюдению за ЕДГ с ОП РФ заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

По его словам, во всех регионах проведения выборов работают общественные штабы, ставшие авторитетными площадками, где формируется объективная и правовая оценка выборов.

«Мы настраиваем наших наблюдателей и электоральных экспертов на то, чтобы они были готовы ко всем возможным нестандартным ситуациям, могли их успешно предотвращать с помощью медиации, привлечения внимания СМИ и правоохранительных органов. Мы не закрываем глаза на возможные организационно-технические проблемы и другие виды нарушений», — отметил он.

Также в ходе обсуждения был представлен доклад Ассоциации НОМ, из которого следует, что инфраструктура общественного наблюдения к предстоящим в ЕДГ выборам полностью сформирована. Так, во всех 83-х субъектах ЕДГ работают общественные штабы.

Как уточнил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, обучение наблюдателей к выборам в сентябре по обновленным методикам проводилось с июля по август в 41 субъекте страны, где в дни ЕДГ пройдут крупные выборы. По его слова, всего обучение прошли более 65 тыс. наблюдателей.

В свою очередь, Брод отметил, что в связи с непростой ситуацией в приграничных регионах была продумана система мер, которая обеспечивает возможность волеизъявления и безопасность избирателей. По его словам, были созданы временные и экстерриториальные избирательные участки для голосования эвакуированных граждан.

Первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов добавил, что усилиями ТИК ДЭГ и ОП РФ наблюдение за ДЭГ становится нормой общественного контроля.

«Разработанные чек-листы позволяют каждому человеку, в том числе не имеющему глубоких технических познаний, проконтролировать все этапы, начиная от корректности подачи заявок и заканчивая подведением итогов голосования на федеральной платформе», — отметил он.