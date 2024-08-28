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Военный вертолет Боснии и Герцеговины упал в озеро накануне учений сил ЕС

Dnevni Avaz: готовившийся к учениям сил ЕС военный вертолет БиГ упал в озеро

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Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH

Военный вертолет ВС Боснии и Герцеговины (БиГ) потерпел крушение в районе Бутурович Поле. О происшествии сообщил портал Dnevni Avaz.

Как рассказал представитель местной полиции Людевит Марич, всех четырех членов экипажа удалось спасти. Один из них получил травмы, и его транспортировали в ближайшую больницу.

Марич уточнил, что вертолет рухнул в озеро во время подготовки к ежегодным учениям сил Европейского союза (EUFOR), которые должны начаться 29 августа.

Как пишет РИА Новости, потерпевшим крушение вертолетом может быть один из Bell Huey II, которые БиГ получили от Соединенных Штатов в 2021 году в рамках программы Foreign Military Sales.

23 августа сообщалось о происшествии в Хмельницкой области Украины, где пилот ВСУ разбился из-за столкновения с аистом. В результате инцидента мужчина решил катапультироваться, но из-за небольшой высоты парашют не успел полностью раскрыться, и летчик получил не совместимые с жизнью травмы.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае завели дело после крушения самолета.

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