Дагестанские хирурги спасли женщину с аневризмой, при которой не выживают 90% людей

В Дагестане хирурги спасли женщину от разрыва сосуда в животе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, жительница Дербентского района попала в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли. Врачи сразу же заметили, что из брюшной полости пациентки что-то выпирает. Выяснилось, что это десятисантиметровая аневризма.

Хирурги приняли решение оперировать пациентку с угрозой разрыва сосуда в животе и боролись за ее жизнь на протяжении семи часов. Ей установили специальный кровеносный протез. Сообщается, что сейчас женщина уже дома. Отмечается, что в 90% таких случаев людей спасти не удается.

До этого российские врачи спасли пациентку с опухолями по всему телу. По словам медиков, у женщины могут случаться рецидивы, но при своевременном лечении это не скажется на качестве ее жизни.

Ранее врачи спасли беременную женщину с ожогами 70% кожных покровов.