Российский военный со знакомым похитил двух человек

Красноярский гарнизонный военный суд осудил рядового Болтенко, который совместно со своим знакомым похитил двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал суда.

По информации следствия, все произошло в марте. Проходящий военную службу по контракту Болтенко распивал спиртное со своим знакомым Шумахиным в одном из поселков Балахтинского района. Из-за личной неприязни к двум мужчинам Ч. и Н. военнослужащий и его знакомый договорились похитить их и вывезти в другую деревню.

Через некоторое время злоумышленники приехали к дому одного из мужчин на автомобиле «Лада-Приора», откуда, применив насилие, похитили гражданина Ч. и поместили в багажное отделение. После этого знакомые отправились к предполагаемому месту нахождения гражданина Н., чтобы забрать и его.

В пути гражданин Ч. смог выбраться из багажника машины и скрыться. Позже из автомобиля смог сбежать и гражданин Н., которого похитители также силой поместили в салон.

Болтенко и Шумахину назначено наказание в виде шести лет и шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В мае в Тульской области суд вынес приговор мужчинам, которые решили похитить знакомого. Суд признал троих мужчин виновными. Двое из них получили сроки 15 и 17 лет в колонии строгого режима. Третьего признали виновным в пособничестве в похищении человека, поэтому его приговорили к трем годам колонии общего режима.

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