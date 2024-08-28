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Россияне рассказали, собираются ли покупать iPhone 16

Больше трети россиян считают, что iPhone 16 будет стоить свыше 150 тысяч рублей

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MajinBuOfficial/X (ранее Twitter)

С момента анонса даты презентации iPhone 16 количество предзаказов нового смартфона резко увеличилось — за это время количество заказов девайсов бренда возросло в 1,3 раза. Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики отмечают, что общая тенденция приобретения новых моделей iPhone также изменилась: по сравнению с прошлым годом их стали брать в 5,9 раза чаще.

Помимо спроса на новые модели, сервис также решил узнать у россиян их общее отношение к смартфонам от Apple.

Так, более трети респондентов уверены, что стоимость последней модели смартфона окажется более 150 000 рублей. При этом лишь 19,2% опрошенных готовы потратить на него такую сумму. Для 38,7% респондентов такая стоимость является отталкивающей, а 18,2% отмечают бессмысленность покупки новой модели из-за недоступности части функционала на территории России.

В то же время более половины россиян отмечают интерес к обновленному гаджету. В первую очередь, их интересует, насколько будут улучшены его характеристики и «железо» (35,8% ответов), дизайн же волнует лишь 5,2% опрошенных.

По результатам опроса, 23,5% опрошенных пользуются iPhone 15, около 20% имеют более ранние версии смартфона от Apple и примерно столько же людей отдали предпочтение кнопочным телефонам.

Выбирая между уже вышедшими моделями iPhone, около 60% россиян выбирают iPhone 11, в три раза меньше людей предпочитают более старую версию смартфона — iPhone 5s. Наименьше всего опрошенным нравится iPhone 4: модель выбирает лишь 4,2%.

Несмотря на ежегодный выпуск новых моделей смартфонов от Apple, покупатели не готовы приобретать их с такой же частотой. Около 53% респондентов признались, что берут новый телефон только тогда, когда старый начинает глючить, 14,8% дожидаются момента полной поломки гаджета, и только 12,7% приобретают новую модель с ее появлением на рынке.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, которые позволят ускорить работу смартфона.

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