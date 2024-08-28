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Главу антимонопольного комитета Украины отпустили под залог в 30 млн гривен

Подозреваемого в незаконном обогащении главу АМК Украины отпустили под залог

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Антимонопольный комитет Украины

Украинский суд с четвертого раза избрал меру пресечения руководителю антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко по делу о незаконном обогащении. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Кириленко отпустили под залог в 30 млн гривен (около 66 млн рублей) и ношение электронного браслета. Решение суда собирается оспорить прокуратура.

Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на сумму более 56 млн гривен (порядка 123,8 млн рублей).

С июля 2019 года по сентябрь 2023 года он возглавлял администрацию подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). При этом следователи установили, что в период с 2020 по 2023 год чиновник приобрел 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. По информации национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), все имущество Кириленко зарегистрировал на родственников своей супруги.

Кроме того, Кириленко заявили о подозрении в намеренном сокрытии информации о приобретенных домах и машине в декларациях.

Ранее сообщалось, что интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова.

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