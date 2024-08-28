Женщина повисла на линии электропередачи после ДТП и выжила

Жительница США осталась жива после того, как повисла на линии электропередачи после ДТП, пишет LADBible. По словам женщины, она оказалась там, потому что не была пристегнута ремнем безопасности в автомобиле.

Как рассказала Кеннеди Литтлдайк, за два дня до инцидента она рассталась со своим парнем, и подруги посоветовали ей заняться чем-нибудь веселым, чтобы отвлечься. Приятельницы позвали ее с собой доехать до ближайшей горы, припарковать автомобиль у подножия и подняться на нее пешком — полюбоваться оттуда живописным закатом.

Кеннеди приняла это предложение, однако по дороге к горе подруги попали в ДТП. Литтлдайк, которая была за рулем, не справилась с управлением, а поскольку ни сама американка, ни ее пассажиры не пристегнулись ремнями безопасности, от удара они все вылетели из машины.

«Я лежала не на земле, а повисла на линии электропередачи. У меня была сломана нога», — вспоминает 19-летняя Кеннеди.

Через час спасателям удалось освободить пострадавшую, но перед этим им пришлось обесточить провода. Врачи сказали семье Кеннеди, что шансов на ее спасение мало, но она выжила. К сожалению, докторам пришлось ампутировать ногу американки.

«В общей сложности мне сделали 21 операцию», — добавила она.

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