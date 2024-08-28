На участие в ДЭГ подали более 600 тысяч заявок

На утро среды подано более 655 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании, на мобильный избиратель более 213 тысяч. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

«Всего на сегодня подано около 800 тысяч заявлений, из них 655 тысяч 551 заявление на участие в дистанционном электронном голосовании и 213 тысяч 373 заявления на включение в список избирателей по месту нахождения», — заявила она.

На данный момент в РФ проходит тренировка ДЭГ, в ней участвуют 25 российских регионов и 469 избирательных кампаний в пяти часовых поясах.

До этого сообщалось, что голосование в Курской области было отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Местные жители должны были выбрать депутатов в муниципалитеты.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев сообщил, что выборы губернатора Курской области не будут переноситься, они пройдут в штатном режиме.

Ранее Памфилова объяснила перенос выборов в Курской области.