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Названы продукты, которые портят зубную эмаль

Врач Серегина: зубную эмаль портят сладости и ягоды

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Pexels

Самая большая группа продуктов, портящих зубную эмаль, — сладости. Об этом в беседе с РИАМО сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматологии» Ирина Серегина. По ее словам, при попадании сахара в полость рта происходит активация бактерий, которые перерабатывают его в кислоты, разрушающие естественную защиту зубов.

Вторая группа — это фрукты и ягоды, продолжила специалист. Помимо витамина С, полезного для организма, они содержат кислоты, разрушающие эмаль. Кроме того, опасными являются газированные напитки, алкоголь, чай и кофе.

«Если вы хотите сохранить свои зубы здоровыми, то не обязательно отказываться от всех этих продуктов. Достаточно не забывать после каждого приема пищи чистить зубы или, как минимум, споласкивать водой или антибактериальным ополаскивателем. Также не стоит пренебрегать зубной нитью и использованием межзубных ершиков в течение дня», — отметила Серегина.

Также она посоветовала раз в полгода посещать стоматолога для профилактического осмотра.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова до этого перечислила продукты, улучшающие здоровье зубов. Кальций, фосфор и фтор, по ее словам, — основные минералы эмали, это каркас ее кристаллической решетки.

Человек получает кальций из молочных продуктов и сыров. Обязательное условие для его усвоения — это достаточный уровень витамина D. Фосфор содержится в мясе, рыбе жирных сортов, морепродуктах и яйцах, разъяснила врач.

Ранее стоматолог рассказала, когда надо менять зубную щетку.

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