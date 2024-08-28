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Обманутый муж поджег жену после ее измены с его братом

В Таиланде мужчина поджег жену, узнав о ее измене с его братом

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Freepik.com

В Таиланде мужчина облил жену алкоголем и поджег из-за ее измены, сообщает The Thaiger.

На прошлой неделе полиция Бангкока получила сообщение о том, что в районе Банг Кхэ мужчина поджег женщину и скрылся с места преступления на мотоцикле. Пострадавшая получила сильные ожоги лица и тела и была срочно доставлена в больницу. Сейчас она по-прежнему находится в критическом состоянии и не может дать показания.

27-летний подозреваемый был задержан при попытке уехать из города. После ареста мужчина признался в содеянном, назвав причиной своего поступка гнев и ревность из-за неверности жены. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, обманутый муж случайно узнал, что его брат находился в близких отношениях с его супругой и решил ей отомстить.

Ранее россиянин избил и поджег отца из ревности.

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