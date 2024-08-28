Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В столичном спортклубе обнаружили шесть нелегальных мигрантов

СК РФ организовал проверку спортклуба в Москве из-за нарушения миграции

close
100%
Depositphotos

В одном из спортивных клубов на юго-западе столицы провели следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) <...> получена информация о нарушении миграционного законодательства в спортивном клубе единоборств «Ермак», расположенном по улице Таганская в городе Москве», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии провели обыск в спортивном клубе. В результате оперативных действий был установлен 21 иностранный гражданин.

По данным ведомства, иностранцы были доставлены в правоохранительные органы, где была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства. В результате были выявлены шесть иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ. Были составлены протоколы об административных правонарушениях.

До этого в Иркутске полицейские во время рейда на овощебазе нашли десять нелегальных мигрантов. Правоохранители в ходе рейда по овощебазе проверили 217 иностранцев.

Ранее мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами