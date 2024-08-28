В столичном спортклубе обнаружили шесть нелегальных мигрантов

В одном из спортивных клубов на юго-западе столицы провели следственные мероприятия в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) <...> получена информация о нарушении миграционного законодательства в спортивном клубе единоборств «Ермак», расположенном по улице Таганская в городе Москве», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии провели обыск в спортивном клубе. В результате оперативных действий был установлен 21 иностранный гражданин.

По данным ведомства, иностранцы были доставлены в правоохранительные органы, где была проведена проверка соблюдения миграционного законодательства. В результате были выявлены шесть иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ. Были составлены протоколы об административных правонарушениях.

До этого в Иркутске полицейские во время рейда на овощебазе нашли десять нелегальных мигрантов. Правоохранители в ходе рейда по овощебазе проверили 217 иностранцев.

Ранее мигранты создали подпольную фабрику по производству поддельных документов.