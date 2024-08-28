Россиянам рассказали, какие продукты провоцируют изжогу

У каждого человека имеется свой продукт-триггер, который провоцирует изжогу. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева. Она посоветовала понаблюдать за реакцией организма на разную пищу и исключить ту, которая вызывает эзофагит.

«К таким продуктам относятся: жир, сало, маргарин, сливки, жирная рыба, гусь, утка, свинина, жирная говядина, баранина, чеснок, лук, перец, острые соусы и приправы, томаты и томатный сок, кетчупы, мучные изделия, торты, пирожные, шоколад, кофе, крепкий чай, газированные напитки и минеральные воды, цитрусовые, грейпфрутовый, ананасовый соки и другие кислые фруктовые соки, алкоголь», — перечислила врач.

По ее словам, чтобы вылечить изжогу, необходимо изменить образ жизни и принимать препараты, назначенные специалистом.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого назвал способы справиться с изжогой без лекарств. По его словам, это можно сделать изменением рациона, поднятием изголовья кровати, жвачкой без сахара и избеганием тесной одежды.

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