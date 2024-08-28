Глава Ингушетии рассказал о сценарии предотвращенного теракта

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал в своем Telegram-канале, что предотвращенный теракт в республике собирались осуществить по тому же сценарию, что и в Дагестане.

«Шесть членов международной террористической организации планировали нападение на правоохранителей и православный храм «Покрова Пресвятой Богородицы» в городе Сунже. Теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане», — поделился глава республики.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов. Двум задержанным по 18 лет, третьему — 16, они состояли в международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) и пропагандировали ее идеологию

По словам Калиматова, религиозные деятели республики всегда призывают к добру и миру, и молодежь должна прислушиваться к ним, а не к » чужим «имамам», вносящим смуту в наше общество».

Он также призвал родителей внимательнее следить за тем, с кем общаются их дети и с кем проводят время.

До этого задержанный в Ингушетии по подозрению в подготовке серии терактов рассказал сотрудникам, что получал инструкции от боевика из Сирии.

Ранее троих подозреваемых в подготовке терактов россиян отправили в СИЗО.