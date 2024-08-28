Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Ингушетии рассказал о сценарии предотвращенного теракта

Калиматов: теракт в Ингушетии собирались провести так же, как в Дагестане

close
100%
@MAKalimatovvv/Telegram

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал в своем Telegram-канале, что предотвращенный теракт в республике собирались осуществить по тому же сценарию, что и в Дагестане.

«Шесть членов международной террористической организации планировали нападение на правоохранителей и православный храм «Покрова Пресвятой Богородицы» в городе Сунже. Теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане», — поделился глава республики.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов. Двум задержанным по 18 лет, третьему — 16, они состояли в международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) и пропагандировали ее идеологию

По словам Калиматова, религиозные деятели республики всегда призывают к добру и миру, и молодежь должна прислушиваться к ним, а не к » чужим «имамам», вносящим смуту в наше общество».

Он также призвал родителей внимательнее следить за тем, с кем общаются их дети и с кем проводят время.

До этого задержанный в Ингушетии по подозрению в подготовке серии терактов рассказал сотрудникам, что получал инструкции от боевика из Сирии.

Ранее троих подозреваемых в подготовке терактов россиян отправили в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами