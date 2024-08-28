Пятилетний мальчик в Бурятии остался один дома и выпал из окна, получив тяжелые травмы

В Бурятии перед судом предстанет женщина, чей пятилетний сын выпал из окна, когда был дома один. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 20 мая текущего года, когда женщина оставила своего сына одного в квартире на четвертом этаже и уехала по своим делам. В это время мальчик открыл окно, на котором не было специальных запорных устройств, и выпал из него.

Мальчика возле дома нашли соседи. В результате произошедшего ребенок получил тяжелые телесные повреждения, представляющие угрозу жизни. Врачам удалось ему помочь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности. В данный момент материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ребенок попал в больницу после падения из окна пятого этажа в Биробиджане.