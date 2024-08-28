«Мэрия не принимала участия»: в Новосибирске объяснили появление мемориала Пригожину и Уткину

Мэрия Новосибирска не была инициатором установки мемориала руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. В пресс-службе городской администрации «Газете.Ru» сообщили, что конструкция простояла в парке один день.

«В мэрию города Новосибирска обратился председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриотическое Единство» Алексей Котляровский с вопросом о согласовании организации на одной из территорий Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска с 23 по 25 августа 2024 года «временного мемориала памяти» на годовщину гибели командиров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. <…> Мэрией был предложен вариант размещения мемориала в Нарымском сквере. Мэрия не принимала участие в организации этой акции. С 23 на 24 августа мемориал был разобран организаторами», — объяснили в мэрии.

Мемориал появился в Новосибирске 23 августа — в годовщину крушения самолета с Пригожиным и Уткиным на борту. Полотно с фотографиями руководителей ЧВК «Вагнер» повесили в Нарымском сквере, рядом были возложены цветы.

Ранее в ЧВК «Вагнер» заявили, что не участвуют в военной операции на Украине.