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В Москве таксист напал на пассажирку, попросившую его не смотреть видео за рулем

В Москве таксист напал на пассажирку из-за просьбы не смотреть видео за рулем

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Shutterstock

В Москве таксист напал на пассажирку после адресованной ему просьбы и бросил ее посреди оживленной трассы, сообщает ИА Регнум.

По данным агентства, 26 августа пострадавшая Дарья Д. вызвала Uber, чтобы добраться до Люберец. Заказ принял 24-летний Фаридун Мадалиев. В какой-то момент пассажирка заметила, что водителя происходящее на экране его смартфона занимает больше, чем дорога.

Мужчина надел наушники и просматривал видео, не обращая внимания на клиентку. Та, уже дважды попадавшая в ДТП во время поездок на такси, поэтому попросила Фаридуна убрать телефон и сосредоточиться на дороге, на эту просьбу мужчина отреагировал агрессивно.

Со слов Дарьи, водитель начал кричать на нее, назвал нацисткой и фашисткой, а затем принялся угрожать и попытался дотянуться до пассажирки на заднем сидении. После того, как Фаридун стал притормаживать, Дарья выбежала из машины. Таксист попытался догнать ее, но затем передумал и скрылся.

В поддержке сервиса клиентке ни чем не смогли помочь, а также отказались возвращать деньги и присылать новую машину. Тогда девушка решила вызвать полицию, и сотрудники прибыли на место через час, поначалу решив, что ситуация не срочная. Дарья написала заявление, попросив наказать таксиста за неадекватное поведение. Комментировать ход проверки по факту инцидента в ГУ МВД по Москве не стали.

Как сообщается, Мадалиев уже не раз попадал в скандальные ситуации. Так, в 2020 году клиент обвинил его в избиении и вымогательстве. Привлекли ли тогда таксиста к ответственности, неизвестно.

Ранее таксист ударил москвича ножом во время поездки.

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