Во Франции рассказали, какой статус может получить Дуров в случае, если получит срок

Французский судья Лукас Винсент рассказал, что основатель Telegram Павел Дуров получит статус VIP-заключенного, если получит реальный срок в тюрьме. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Винсент работает в суде, где будут рассматривать дело Дурова, чей срок задержания истекает 28 августа. Винсент считает, что Дурову могут сразу предъявить обвинение или перевести в ранг свидетелей.

Спикер уточнил, что не исключает вероятности затягивания расследования на срок до одного года или передачи дела другому специалисту.

Винсент считает, что условия содержания Дурова могут отличаться от обычных, «учитывая громкость дела и личность» задержанного. Также Дурова могут отпустить под залог в размере нескольких десятков миллионов евро.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.