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Стало известно число пострадавших детей при атаке ВСУ по Курской области

Омбудсмен Львова-Белова: 11 детей пострадали при обстрелах в Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Одиннадцать детей пострадали при обстрелах в Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По словам омбудсмена, ее команда продолжает оказывать помощь жителям приграничного региона РФ. В настоящее время ведется работа с пятью семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Две семьи из Курской области переехали в специализированные центры Москвы и Московской области, где им оказывается постоянный медицинский уход, добавила Львова-Белова.

24 августа в правительстве Курской области сообщили, что с начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион пострадал 201 житель, в том числе 10 детей. В стационарах лечатся 77 человек, среди них двое несовершеннолетних. Жителей приграничных районов перевезли в 94 региональных пункта временного размещения (ПВР). Сейчас в них находится 6968 человек, в том числе 1459 детей.

Ранее военный врач рассказал, как медики спасают людей при обстрелах в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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