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Медведчук рассказал, когда будет уничтожена Украина

Медведчук заявил, что Украина находится на пороге уничтожения

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РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область страна под руководством президента Владимира Зеленского находится на пороге уничтожения. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на портале «Смотрим».

«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — заявил он.

Медведчук добавил, что до того, как ВСУ атаковали Курскую область, еще была возможность «как-то выйти на мирные переговоры» и сохранить Украину, хоть и с территориальными потерями. Политик добавил, что сделать это можно было «без раздела и поглощения страны другими государствами».

Медведчук отметил, что в настоящее время Украина, находясь под управлением Зеленского, не представляет интереса для ведущих мировых игроков, более того, нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона.

Помимо этого, политик напомнил о прохладных отношениях кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и Зеленского. По мнению Медведчука, это происходит, потому что демократы начинают понимать, «в какую пропасть» толкает их украинский лидер.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область попыткой отвлечь российскую армию от Покровска в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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