В Киеве и двух областях Украины экстренно отключили электричество

В Киеве и двух областях Украины в очередной раз экстренно отключили электроэнергию. Об этом сообщила энергокомпания «ДТЭК».

Помимо украинской столицы, свет экстренно отключили в Киевской и Одесской областях, а также в контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районах Донецкой народной республики.

За день до этого там уже экстренно отключали электричество, но позже вернулись к отключениям по графикам. «ДТЭК» объяснила такие шаги сложной ситуацией в энергосистеме.

26 августа «ДТЭК» сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии на всей территории Украины на фоне атак ВС России. Во время ракетной атаки пропал свет в студии телемарафона, сообщало издание «Страна.ua».

В тот же день украинские СМИ сообщали, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В ряде городов, в том числе в украинской столице, было остановлено водоснабжение. «Страна», ссылаясь на очевидцев, также заявила о поражении подстанции в Усатово Одесской области.

Ранее на Украине назвали «огромными» потери генерирующих мощностей.