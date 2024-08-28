Агрессивная овчарка в Копейске покусала мальчика, качавшегося на качелях, и попала на видео

В Копейске агрессивная собака набросилась на мальчика, который качался на качелях, и покусала его. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Железнодорожном. Мальчик качался на качелях, когда к нему внезапно подбежала овчарка и схватила зубами за ногу. Ребенок пытался отбиться, а затем убежал.

В результате у мальчика осталась рана на ноге. По словам его родителей, ребенку пришлось ставить уколы от бешенства.

Отмечается, что агрессивный пес выглядел ухоженным и был в ошейнике. Сейчас родители пострадавшего ребенка занимаются поисками хозяина собаки.

Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком». На видео видно, как в момент нападения в сторону ребенка побежала еще одна собака, а другой мальчик, находившийся рядом, бросил свой велосипед и поспешил удалиться.

До этого стало известно, что владельцы бойцовских собак выплатят 500 тыс. руб. пострадавшему от животных ребенку. Супружеская пара выпустила псов погулять без поводков и намордников, и те напали на соседского мальчика.

Ранее бешеный барсук покусал шесть человек в Курганской области.