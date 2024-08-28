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В Крыму задержали мужчину, который призывал угнетать и уничтожать русских

Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии, который поддерживал угнетение русских

Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Феодосии, который призывал уничтожать русских. Об этом сообщил Telegram-канал «Крым 24».

По данным ведомства, мужчина публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, которые проживают в других странах. Он активно участвовал в русофобских украинских чатах в мессенджере Telegram. В ФСБ отметили, что использование аккаунта с псевдонимом не помогло злоумышленнику скрыться.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого Федеральная служба безопасности РФ задержала шесть подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии. Все они были местными жителями, гражданами РФ.

По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже. Подозреваемые на допросе во всем признались.

Ранее в Москве задержали диверсантов, запускавших беспилотники для съемок ПВО.

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